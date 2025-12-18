黃國昌喊「長期抗戰」卻不敢提倒閣？詹凌瑀白話文解析「佔位子鬧到2028、不要重選」：只敢罵人不敢負責

民眾黨主席黃國昌宣布要與賴政府「長期抗戰」，被問及是否倒閣，他卻只反問「倒閣卓榮泰會下台嗎？」媒體人詹凌瑀昨（17）日大酸，「長期抗戰」白話文就是：「我要繼續佔著這個位子鬧到2028年，我才不要重新選舉」，黃國昌根本不敢面對解散國會，說穿了就是「只敢罵人，不敢負責」。

詹凌瑀昨日晚間在臉書發文表示，黃國昌喊「抗戰」卻不敢「倒閣」，到底在怕什麼？

詹凌瑀說，黃國昌主席大動作宣布要與賴政府「長期抗戰」，甚至再次暗示要號召群眾上街頭。看著這位曾經的「戰神」如今只能不斷喊話、開會、直播，「我就問：黃國昌，你身為法學博士，憲法賦予你的武器就在手邊，你為什麼不敢用？」

詹凌瑀直言，如果賴政府真如黃國昌所說是「獨裁」、「毀憲亂政」，甚至到了「向法治宣戰」的地步，那麼立法院身為最高民意機關，解決方式非常簡單明確，就是立刻依據憲法增修條文發動「倒閣」。一旦倒閣案通過，行政院長下台，並得同時呈請總統解散立法院，大家重新面對民意檢驗。這才是最符合憲政原理的直球對決。

詹凌瑀大酸，但黃國昌寧可喊著空洞的「長期抗戰」，寧可跟國民黨密室協商怎麼搞街頭運動，卻絕口不提倒閣。理由很簡單，因為他根本不敢面對倒閣後的「解散國會」。說穿了，藍白兩黨現在就是在演一齣「只敢罵人，不敢負責」的戲碼。所謂的「長期抗戰」，翻譯成白話文就是：「我要繼續佔著這個位子鬧到2028年，我才不要重新選舉。」

「更荒謬的是，黃國昌竟然指控賴清德總統沒有民意基礎」，詹凌瑀表示，請搞清楚，賴清德是台灣人民用一張一張選票，累積出558萬票選出來的總統。反觀黃國昌自己呢？是從新北汐止選區「落跑」不敢連任的區域立委；是為了延續政治生命，拋棄一手創立的時代力量，轉身投靠民眾黨分食不分區席次的投機客。

詹凌瑀再說，賴清德的權力來自人民的直接授權，而黃國昌的權力來自於柯文哲的恩賜。一個連區域立委都不敢選、完全沒有個人民意基礎的人，竟然指著558萬民意授權的總統罵「沒有民意」，真是滑天下之大稽。

詹凌瑀最後說，請黃國昌別再用長期抗戰來包裝怯戰本質，如果真的覺得國家憲政危急，就請拿出戰神的魄力發動倒閣，「讓我們看看是你的咆哮有理，還是台灣人民的眼睛雪亮。」

（圖片來源：詹凌瑀臉書、民眾黨）

