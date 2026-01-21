黃國昌喊「電視台辯論」 政院：國會就是公開平台 還有透明的直播

台北市 / 林彥廷 綜合報導

115年度中央政府總預算持續卡關，昨(20)日在立法院程序委員會第8度遭到阻擋。行政院長卓榮泰今(21)日表示，中央政府總預算不容許被延宕，也不容許被分割，他要求跟國會進行對話、辯論。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌嗆聲「卓榮泰好膽麥走」、「台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播」。而行政院則回應「國會就是最大、最好的公開平台，還有最透明的直播。」

黃國昌以「卓榮泰好膽麥走」為題發文指出，媒體記者詢問卓榮泰今天下午出席活動時，叫板立法院、要求直接辯論，他的回應為何？黃國昌表示，坦白說，卓榮泰有時間像街邊混混一樣叫囂，不如先依法編列軍人加薪跟警消退休金的預算。

黃國昌說，不過，既然卓大院長要求，那就有關於行政院違法編列預算之爭議，台灣民眾黨樂於與卓榮泰在公開的平台上，透過公平的規則，比照大選公開辯論的模式，由各大電視新聞台協調辦理，並全程網路直播。

黃國昌表示，也請行政院立即指派對口進行聯繫，台灣民眾黨將由黨團陳智菡主任負責對接，卓榮泰可千萬別找藉口躲起來。

針對黃國昌要在公開平台上，與卓榮泰針對總預算案進行辯論一事，行政院發言人李慧芝回應，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃委員把握本會期最後七個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，卓院長非常期待能夠在國會殿堂與黃委員進行辯論。

