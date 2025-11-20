黃國昌喊2026不扯後腿！他揪貓膩：恐怖情人

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 藍白領袖高峰會19日登場，鄭麗文與黃國昌首次會面，針對2026縣市長選舉以及新北市長選舉，黃國昌坦言，自己有志於新北市長，但以大局為重，若男主角不是他、也不用擔心他會扯後腿。對此，民進黨幹事長鍾佳濱今（20）日表示，黃國昌其實在像小草宣示「一大三不」，也在正告鄭麗文，不扯後腿不代表會配合，「真的是恐怖情人」。

黃國昌在藍白領袖高峰會中表示，民眾黨當然想取得執政，他自己也說過有志於新北市長，但他是以大局為重的人，「如果男主角不是我，也不用擔心我會扯後腿」，如果有更高目標、更好的人，一定願意支持；鄭麗文鑿表示，民調絕對是未來提名過程中的重要工具，盼黨內有志者要能放下小我、成全大局。

對此，鍾佳濱表示，藍白主席昨天見面，一方送盤子、一方送電燈泡，兩方各自有解讀。但是在一般民間，尤其在南部，盤子在台語代表「冤大頭」，電燈泡代表「無關痛癢的第三人」，「難道一個說對方是潘仔，一個說對方是不關痛癢的電燈泡嗎？」

針對黃國昌在會中表示，若最後沒出戰新北，也不會扯後腿一事，鍾佳濱狠酸，這些話聽在外人耳中，真的是恐怖情人的隱藏版，「新郎不是他，他就不會來婚禮鬧場嗎？」；鍾指出，黃國昌一方面也在向小草宣示「一大三不」，不強求、不配合、不負責，顯示「黃國昌最大咖」。

鍾佳濱續指，黃國昌威脅的姿態滿明顯的，是在正告鄭麗文，如果未來他不是代表藍白的候選人出戰新北市的話，雖然不會扯後腿，但也不會配合、不會負責，以此暗示他是最佳選擇。

