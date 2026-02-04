黃國昌喊2026「打下高雄」柯志恩：藍白一定要合

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／東森新聞）





藍白布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌表示，在野黨最大目標就是打下高雄，但單靠柯志恩的力量很難贏，因此會給柯志恩「一股大的力量」，而戰略布局的最佳人選，就是創黨主席柯文哲。對此，柯志恩認同，且聲稱與柯文哲、民眾黨立委站一起。不過賴瑞隆反擊，若是想以政治分贓思考高雄的未來，不會得到支持。

民眾黨創黨主席柯文哲：「龍馬精神啊，反正就是認真做事。」

柯文哲和黃國昌寫下8字春聯表達對黨內期盼。（圖／東森新聞）

柯文哲和黃國昌提筆揮毫寫春聯，8字表達對黨內期盼。不過白營黨魁眼中的2026選戰，難道不只有手上這張一馬平「川」，還有一兵平定南台灣。

民眾黨主席黃國昌：「100％尊重中國國民黨的黨內民主的程序，要實現我們共同的政策價值的願景，那當然就是要贏。看到目前的一些狀況，我們的確是有一些擔心。」

特別點出藍營在彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、內亂，同時又拋出在野黨最大戰略目標，就是打下高雄。黃國昌批評賴瑞隆沒魅力，但僅憑柯志恩的力量，想要贏難度相當大，所以民眾黨要給一股「大的力量」，誰是這股力量來源？

民眾黨創黨主席柯文哲：「你們又要派我去選哪裡，（高雄），好啦好啦這個...有沒有下一題，你們不要一直分派工作給我好不好。」

一臉狐疑喊下一題，此時柯文哲的政治能量，被黃國昌視為一張強而有力的「助選牌」。民眾黨創黨主席柯文哲：「台灣民眾黨過去都被人家批評是北部黨，我覺得我們要越過濁水溪以南，我們都沒有去經營，那當然永遠做不起來。」

國民黨高雄市長參選人柯志恩：「不管是柯文哲前主席，或是黃國昌主席，還有其他民眾黨的立委，都能夠到我們高雄來，我們一起站在一起。」

力拚「藍加白」能大於綠，只不過賴瑞隆就反擊，藍白把高雄當作戰利品。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆：「任何的政治人物，想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持。」

港都之戰綠待整合，要得到多數高雄市民支持，但一早民進黨內，高雄17位議員登記初選，由「湧言會」王定宇和黃捷領頭，卻不見市長參選人賴瑞隆，原來他一早6點鐘先和陳其邁巡訪市場。2026港都戰，綠營有待派系合，在野拚翻轉，喊好喊滿藍白合。

