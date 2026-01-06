黃國昌嗆凱思案「羅織入罪」！律師估約談時程：別選錯路！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌被指控涉入狗仔跟拍案，衍生出以人頭成立凱思國際公司，甚至有收錢質詢的疑慮，週刊今（6日）再爆料，凱思負責人李麗娟已被檢調約談，且供述中有不少破口。律師陳君瑋在《台灣最前線》節目中推估，北檢恐怕很快找上黃國昌，而如今李麗娟只剩兩條路能走，袒護或自保必須在起訴前做好決定。

據週刊報導所述，李麗娟應訊時幾經思考才回答，顯然有備而來，黃國昌則回應「想要羅織入罪放馬過來」，並強調對週刊已提出訴訟。陳君瑋認為，李麗娟在被起訴前都有機會轉污點證人，取決於要繼續袒護黃國昌，或是要供出實情自保，若選擇前者，最慘恐怕被認定為「共同正犯」，甚至有被羈押可能。

至於黃國昌，陳君瑋提到，北檢約談完李麗娟後，可能本月中、下旬就會約談黃國昌小姨子高翬，緊接著二月黃國昌卸任立委後，或許檢調就會找上門。陳君瑋提醒，黃國昌喊「放馬過來」要想清楚，「北檢也有小本本，不是只有你有」，嗆聲也要「有所本」，否則只會更惹怒檢方。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

