黃國昌嗆劉書彬「裝甚麼潢」！新白委也被爆大施工 解釋「自掏腰包」

民眾黨6位新科立委今（3）上午在立法院宣誓就職，不過白委間的「裝潢之亂」似乎持續上演。繼劉書彬去年裝潢辦公室，讓黨主席黃國昌不滿嗆「裝什麼潢」，結果接替劉辦公室的新白委洪毓祥也大改格局，更動大門位置。而洪毓祥回應，是因安全性考量，也是自掏腰包，沒有浪費任何公帑。

劉書彬遭爆去年搬進前立委吳春城辦公室，斥資35萬元整修，近日抽籤又因未抽到心儀辦公室，特別與同僚交換，延誤搬遷作業，風波不斷。黃國昌2號針對裝潢爭議強調，他與創黨主席柯文哲態度一致，委員進來時就強調不准裝潢，「裝什麼潢？」沒有必要。

不過，剛上任的立委洪毓祥也被目擊辦公室正在大舉施工，更動2處大門位置。根據平面媒體報導，洪辦說是因劉書彬曾更動大門位置，所以才調整，但遭劉辦前助理反擊稱，歷任立委期間從未改動，直指洪辦說謊。

洪毓祥今天回應媒體表示，改動辦公室主要是安全性考量，有看到漏水且大門在轉角處，開門會撞到人，希望讓辦公室成為友善環境，讓將來行動不便或坐輪椅的人到辦公室陳情，能夠減少彎彎折折，因此把隔間拆掉。也強調，並沒有浪費任何公帑，恪遵黨的決策，所以是自掏腰包。

而劉書彬今天被問及裝潢爭議時，她表情相當嚴肅，對於提問一概不予回應。

