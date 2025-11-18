即時中心／高睿鴻報導

雖然國民黨、民眾黨近日不斷合力炒作「藍白合」聲勢，但如今，白營多名政治要角官司纏身；主席黃國昌今（18）更遭週刊爆料，疑似由他實質指揮、日前傳出涉入「狗仔兼拍政敵」的「凱思國際」，不僅資金來源成疑，似乎還有部分金流「回流」給黃。另，北檢今也將黃列為貪汙案被告，因其涉嫌收受「臺雅集團」沈淳浤200萬，隨後質詢法務部長鄭銘謙相關事務。對此，黃國昌稍早回應說：「儘管放馬過來」。

北檢今指出，日前接獲匿名告發，認為黃國昌涉嫌違反《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，因此將其列為他字案被告。媒體《鏡週刊》之前踢爆，成衣大廠「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤，曾於今（2025）年年中，給凱思國際200萬元；隨後，黃國昌於國會質詢法務部，替沈裕雄被詐騙50億出氣。

當時黃國昌還宣稱，他在此案「幫了很多忙」，故遭指控收賄對價。此外，週刊還爆，黃國昌曾砲轟國防部軍服採購涉弊案，而沈淳浤所屬的「寀奕國際」也是製衣大廠。

針對自己遭列被告，黃國昌稍早發布聲名，內容如下：本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／黃國昌嗆北檢「放馬過來」！列貪汙案被告不認錯 反轟執政黨鷹犬

