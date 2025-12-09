黃國昌嗆告週刊 律師指「兩大謬誤」：騙小草不懂法律

即時中心／温芸萱報導

媒體今（9）日爆出凱思國際負責人李麗娟疑為人頭，公司資金疑由其姻親表弟成立，檢調恐將約談關鍵人士。而對此，民眾黨主席黃國昌則稱，已對相關報導提告。但律師黃帝穎在臉書發文痛批其中存在「兩大法律謬誤」。黃帝穎指出，週刊此次爆料屬全新事實，不可能被黃國昌以「已提告」涵蓋，批他把提告當成「吃到飽」欺騙小草不懂法律。且黃國昌未說明對哪些不實內容提告，被質疑以「提告」作為遮羞布。

《鏡週刊》今日再丟出重磅爆料，凱思國際負責人李麗娟疑似只是掛名人頭，公司背後真正的啟動資金，來自民眾黨主席黃國昌的姻親表弟，以大筆現金存款方式成立，引發外界高度關注。週刊並指出，檢調單位已著手掌握資金來源脈絡，近期不排除約談關鍵人士，整起「狗仔資金」爭議恐將進入新的調查階段。

面對指控，黃國昌第一時間表示，已就相關不實報導提出民、刑事告訴。然而，這項說法也引來法律界反擊。長律師黃帝穎今日在臉書公開質疑，黃國昌對外宣稱「已提告」的回應存在兩大法律謬誤，不但未真正回答問題，甚至反而像在利用提告遮蓋爭議。

黃帝穎指出，週刊這次的爆料內容，包括「人頭負責人」與「姻親表弟現金存款」等細節，都是本期報導的新事實，不可能包含在黃國昌過去的提告範圍內。司法制度是「不告不理」，每一則報導的事實基礎不同，若要主張不實，就必須針對該期內容另行提出告訴，「提告不是一狀吃到飽」。他批黃國昌對支持者宣稱「已提告」來回應新爆料，是刻意模糊焦點，「這樣根本是在騙小草不懂法律」。

第二點則涉及「蓋牌式提告」。黃帝穎說，公眾人物面對不實指控時，大多會清楚說明哪一句、哪一段、哪些內容失真，以便釐清事實、平衡社會觀感。但黃國昌至今只反覆強調「已提告」，卻不講清楚究竟是哪些報導不實，也未說明告訴範圍，讓外界無從檢驗。他質疑，這種模糊策略，反而讓人感覺提告只是遮羞布，用來遮擋狗仔跟拍爭議、凱思公司資金來源，以及外界長期追問的「臺雅200萬收受疑雲」。

