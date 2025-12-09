黃國昌嗆告鏡週刊民刑事 律師：把提告當成吃到飽、騙小草不懂法律

記者李鴻典／台北報導

《鏡週刊》今（9）日再爆，檢調近日可能約談凱思國際負責人李麗娟，若她被突破心防，民眾黨主席黃國昌恐面臨7年以上的貪汙罪刑責，更指黃國昌姻親、小姨子高翬的L姓表弟曾經臨櫃存款成立凱思國際。黃國昌辦公室反嗆，黃國昌不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。黃帝穎律師則說，黃國昌把提告當成吃到飽和遮羞布、騙小草不懂法律。

《鏡週刊》今爆凱思國際負責人李麗娟為人頭，姻親表弟現金存款成立凱思，檢調近日恐約談關鍵人士。黃國昌怒嗆已對相關報導提出民、刑事告訴。（圖／翻攝畫面）

黃帝穎律師指出，黃國昌喊已對週刊提民刑告訴，有二大法律謬誤，騙小草不懂法律；黃國昌把提告當成吃到飽和遮羞布。

廣告 廣告

黃帝穎律師說，《鏡週刊》今爆凱思國際負責人李麗娟為人頭，姻親表弟現金存款成立凱思，檢調近日恐約談關鍵人士。黃國昌怒嗆已對相關報導提出民、刑事告訴。

黃國昌何時提告？提告的事實是什麼？黃帝穎律師表示，黃國昌拿已提告回應社會質疑，有明顯二大法律謬誤：

1.黃國昌提告不是一狀吃到飽，騙小草不懂法律？

司法「不告不理」，本期週刊爆黃國昌狗仔公司人頭及姻親表弟現金存款都是新事實，不會是黃國昌過去提告的範圍，提告不是一狀吃到飽！

黃國昌用已提告當回應，明顯騙小草不懂法律，根本未回答「養狗仔的錢從哪來」這幾個月來社會普遍質疑的根本問題。

2.黃國昌蓋牌式提告是把提告當成遮羞布

黃帝穎律師說，黃國昌近期都用已經提告來回應社會疑慮，但黃國昌對哪些報導不實提告，卻始終講不清楚。

黃帝穎律師也表示，一般公眾人物提告不實訊息，都會講清楚哪裡不實，才能澄清事實及平衡輿論，黃國昌蓋牌式提告明顯異常，把提告當成狗仔跟拍政敵及臺雅200萬涉嫌受賄的遮羞布！？

更多三立新聞網報導

藍強推助理費除罪！綠預告2招反制：傅崐萁意圖詐騙讓陳玉珍做「車手」

又封殺！藍白再擋政院財劃法＋國防特別預算 綠怒喊：台灣不要吳三桂

鏡週刊再爆姻親「L姓表弟」 黃國昌嗆已提告：不容宵小鼠輩禍亂國家

黃帝穎律師：三大反常直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆

