即時中心／梁博超報導

中國社群平台「小紅書」對政府打詐政策「已讀不回」，遭暫時限禁連線1年；然而政策卻引發藍白不滿，民眾黨主席黃國昌更嗆台灣民主沉淪。對此，民進黨新聞部副主任黃子一翻出民眾黨立院黨團在去年5月的提案，主張未於台灣設立分公司、指定代表的平台，情節重大者得停止網路服務；如今打詐立場卻有如此巨大轉變，「令人震驚！」

黃子一在臉書發文指出，民眾黨立院黨團在去年5月提出《詐欺犯罪危害防制條例草案》，對於網路平台業者及其代表人在中華民國無營業所或住居所，且未設立分公司者，應指定及提報法律代表；情節重大者處高額罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，按次處罰，主管機關並得召集專家審議會議，令網路服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

黃子一直言，就算不評論這幾天發生的個案，單看民眾黨自己的提案，就能看出他們從去年五月的立場依然還是，平台若知道內容涉詐，就應自行採取措施，若不配合，主管機關可通知其在合理期間內暫停服務。

為何只針對小紅書？黃子一指出，並不是只有這個平台有詐騙、也不是詐騙多少的問題，而是「只有這個平台完全不理政府。」行政院於今年10月透過海基會函請小紅書的母公司「中國行吟信息科技（上海）有限公司」依法提出具體改善作為，但業者迄今無任何回應。

至於其他平台不論是否仍有詐騙，不過黃子一指出，「人家就是跟政府有溝通管道！」政府要他們下架的東西找得到窗口、有流暢的溝通平台；就連另一款中國短影音app，歷次開會都由其公司代表出席，並提供資料調閱與通報下架窗口。

黃子一強調，雖然他對於黃國昌在國家以及主權立場上的改變依然百思不得其解，「但是連打詐這件事，都可以有如此巨大的改變，一樣令我震驚！」

原文出處：快新聞／黃國昌嗆封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭民眾黨提案打臉：轉變令人震驚！

