黃國昌嗆民進黨推無人機條例 特別預算已「病態化」
民眾黨主席黃國昌批評，民進黨強推無人機特別條例是「病態化」。（圖片來源／黃國昌臉書）
民進黨立委鍾佳濱所提「無人載具產業創建特別條例」草案遭藍白封殺，瞬間升級成立法院攻防熱點，民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，此一條例授權行政部門每年都編列特別預算，沒有上限，這是特別預算「病態化」。
立法院會先是在2日處理「無人載具產業創建特別條例」草案時，經表決，藍白以60票，力壓民進黨團49票，遭到封殺，退回程序委員會。
黃國昌接受「千秋萬事」專訪時指出，依照民進黨過去的邏輯，立委提法律案增加預算屬於違憲事項，他反問總統賴清德「要不要打電話斥責鍾佳濱？」
鍾佳濱修法增加預算算違憲，問賴清德要不要打電話斥責？
此外，黃國昌也批評，賴清德不斷向放話，民進黨政府無人機的預算無法編列，都是因為在野黨杯葛，這是帶頭在做「認知作戰」。
國民黨和民眾黨過去批評無人機預算，多分配給「綠友友」廠商，黃國昌稱，前總統蔡英文任內的2022年宣佈成立無人機國家隊、至今已投入好幾百億打造非紅供應鏈，並非沒有編列預算。
政府成立無人機國家隊、已投入數百億元，相關發展脈絡。（圖片來源／讀者提供、公開資料）
「請問錢到哪裡去了？應告訴人民已投入的預算做出了什麼成績？」黃國昌並表示，結果爆出標案產品用中國晶片，無法給人民交待，賴政府應向人民說明這些預算「到哪裡？做出了什麼東西？」
稱在野黨杯葛為認知作戰，無人機已投入數百億元
黃國昌爆料稱，立法院長韓國瑜在5日召集黨團協商時，非黨團三長的鍾佳濱還 衝進小房間直接說，「我這個無人機的特別條例要一定要趕快放進去」，更當場恐嚇黨團幹部不放進去，「我等一下就叫人罵你們。」
黃國昌進一步指出，公民監督國會聯盟等公民團體，過往堅持特別預算不能「常態化」，面對民進黨政府做這麼誇張的事情，卻是噤聲不語。
對於賴清德所指，立法院現在兩個年度預算一起審，創下中華民國憲政最荒謬情況的說法，黃國昌也反駁，中華民國憲政史上最荒謬的事，是總統選擇性不公布國會三讀通過的法律，根本是在做「太上皇」。
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