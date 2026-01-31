生活中心／綜合報導

2026 年新北市長選舉逐漸進入熱戰階段，民眾黨主席黃國昌日前在直播中宣布，將於 2 月 1 日於「郭台銘連署站舊址」設立競選總部，並自嘲在 60 歲以上選民中的支持度「輸得很慘」。同時，黃國昌強調「不會讓三腳督發生」，甚至對民進黨陣營放話「回家洗洗睡」，相關說法隨即在政壇掀起討論。

對此，民進黨新北市議員擬參選人游明諺公開回應，語氣強硬指出，黃國昌的發言反映出在民調落後情況下的高度焦慮與政治盤算。游明諺引用最新《美麗島電子報》新北市長民調指出，在藍綠白三方競逐下，黃國昌支持度僅約 15.4%，與國民黨的李四川及民進黨的蘇巧慧存在明顯差距。他直言，所謂「不讓三腳督」，實際上是想透過政治操作避開正面競爭。

黃國昌嗆聲綠營「回家洗洗睡」游明諺強硬回擊

游明諺表示，新北市民期待的是願意正面迎戰、勇於承擔責任的市長人選，而非在選情不利時，急於尋求整合或為個人政治前途預留退路的候選人。他強調，若缺乏參選到底的決心，卻高談市政藍圖，這樣的態度才是真正辜負選民期待。

針對黃國昌一邊喊出「給我四年」，一邊又表示若未能參選也會輔選，游明諺批評，這種說法形同未戰先退，將市長選舉視為談判籌碼，而非一項必須全力以赴的公共責任。





游明諺也指出，新北市民關心的不是政治表演或口水攻防，而是交通改善、醫療資源與地方治理等實質問題。他認為，真正的領導者應該在關鍵時刻接受選民檢驗，而不是選擇閃避。

最後，游明諺直言，既然黃國昌已承認民調處於劣勢，卻仍試圖逃避三方競爭，「那麼真正該回家洗洗睡的人，恐怕是黃國昌本人。」他呼籲選民冷靜觀察各候選人是否願意長期投入、腳踏實地為新北負責，而非精算政治利益。





