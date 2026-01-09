黃國昌嗆蘇巧慧臉皮厚 綠議員轟：黃亂修法害新北人均分配款全國最低

翁震州批，黃國昌亂修法害新北人均分配款全國最低。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委蘇巧慧支持新北市營養午餐免費，卻遭民眾黨立委黃國昌批評，為選舉拿香跟拜、臉皮厚。對此，民進黨新北市議員翁震州今（9）日表示，黃與國民黨立法院黨團總召傅崐萁亂修《財政劃分收支法》，讓新北人均分配款從「六都最低變成全國最低」，台北則是近新北2倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

黃國昌表示，他看到蘇巧慧說支持營養午餐應該免費，若當選新北市長，也會立刻來做。他看完只感到不勝唏噓，當初國會修正《財劃法》，健全地方財政時，蘇採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？如今，又再次為選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止。

翁震州今透過臉書發文表示，感謝黃國昌贊同民進黨新北市議會黨團的提案，也支持免費營養午餐。不過，他批，黃可能不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧，而是必須要求新北市政府。

翁震州並指，提及《財劃法》，要幫蘇巧慧說句公道話，蘇從頭到尾都說的很清楚，「支持財劃法修法，而且新北應該拿最多」。他批，不曉得新北人哪裡得罪黃國昌和傅崐萁，兩人主導亂修的《財劃法》讓新北人均分配款從「六都最低變成全國最低」，而已經是人均最高的台北，修法後人均分配變成新北的接近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

翁震州表示，台北市宣布孩子營養午餐免費，憑什麼新北的孩子就不行？ 既然國民黨不做，請大家 2026支持蘇巧慧，民進黨會讓新北每間公立中小學的小朋友都能吃的更均衡、更好。

