黃國昌嗆谷立言「配合卓榮泰演戲」 政院憂：損及國際聲譽

AIT處長谷立言（Raymond Greene）曾與台灣民眾黨主席黃國昌會面。資料照。翻攝自AIT臉書



前民眾黨立委黃國昌接受媒體專訪時批評，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣內政太深」、「配合行政院長卓榮泰演戲」。對此，行政院發言人李慧芝指出，黃國昌的說法已遭到中國利用分化，影響國際社會對台灣的正確認知，損及國際聲譽。

李慧芝於院會後記者會指出，相關的說法其實已經開始在中國的媒體跟社群上開始擴散，但美國國務院已說明，國務院與AIT對於台灣要加強國防自主的立場相同。因此對於這種政治人物不專業且挑撥的指控，感到非常的遺憾。

李慧芝強調，中國對台灣及印太地區的侵擾跟威脅，無論是強度跟次數都在不斷增加當中，而中國對台灣威脅包含分化台灣與友盟國家的關係，黃國昌說法可能會遭利用，影響到國際社會對台灣的正確認知，損及國際聲譽，他的發言應該要專業而且謹慎。

針對黃國昌在卸任立委後開放Youtube頻道接受「抖內」，是否有違反政治獻金法規，內政部長劉世芳也解釋，由於他已經不具備立委資格，但是否是「法定的某個縣市長候選人的資格」，這需要按照《政治獻金法》來的相關規範來審查。

劉世芳提到，「抖內」是透過網路數位金流而來，不容易調閱也不容易監控跟審查，不受《政治獻金法》規範，抖內的方式並不符合未來的候選人可以使用的、正式的、合法的政治獻金，相關的法規範已經與監察院召開多次會議討論，正由行政院審議中，未來將送由立法院參考。

