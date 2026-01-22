黃國昌嗆邀賴辯論！她曝「1陰謀」：模糊洩密案責任

政治中心／周孟漢報導



中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，政治評論員吳靜怡有感而發，認為黃國昌所表面上雖看似氣勢，但實質上卻「模糊了對於洩密案的政治責任」，並提起黃國昌陷入的國安資料洩密問題，諷刺寫下「還是請檢調快速偵辦吧！」。

質疑轉移洩密焦點！吳靜怡批黃國昌模糊洩密案焦點





吳靜怡22日透過臉書發文，表示「『紫雲黃氏』後代黃嫌將國安機密資料涉違法帶出後，黃國昌為何又選擇拉高戰場、點名卓榮泰與賴清德辯論？」，指出黃國昌解釋不小心把國安機密帶出場，不只沒有公開道歉，還在那邊高喊總預算「公開辯論」、要求「直播對決」時，民眾都好奇他為什麼要換戰場？行政院早已把話說得很清楚，國會就是最大、最好的辯論平台，制度完整、程序透明，甚至本來就全程直播。

黃國昌嗆邀賴清德辯論藏玄機！她曝「背後1陰謀」全說了：模糊洩密案責任

黃國昌陷入國安資料洩密問題。（圖／民視新聞網）





不料，吳靜怡透露「黃國昌的回應，卻是要求『直播單挑』、情緒化叫陣，並進一步點名賴清德出來辯論軍購」，認為他把焦點從自己涉嫌進行國安洩密的問題，拉到卓榮泰敢不敢辯論、再拉到賴清德要不要出來講，表面上是氣勢，「實質上卻模糊了對於洩密案的政治責任」。

黃國昌嗆邀賴清德辯論藏玄機！她曝「背後1陰謀」全說了：模糊洩密案責任

吳靜怡認為，黃國昌所表面上雖看似氣勢，但實質上卻「模糊了對於洩密案的政治責任」。（圖／民視新聞網）





呼籲檢調快速偵辦！吳靜怡憂機密外洩到中國





吳靜怡開酸，自稱為「紫雲黃氏」後代的黃國昌，該不會是上網搜尋後的突發奇想，雖然在相關的黃氏族譜中找不到「黃國昌」三個字，但他卻是特別提起，「一方面可能是想趁勢去中國尋根祭祖，另一方面，恐怕是要利用『宗親』來提高自己在新北市的選情，但好心提醒一下黃國昌，還是趕快把自己列入網路的族譜紀錄吧！才不會讓人懷疑，連祖先都要蹭」。文章最後，吳靜怡開酸「聲量可以放大，戰場可以拉高，但國安資料的洩密問題，永遠不能被留在原地，更何況『紫雲黃氏』後代黃國昌有可能到中國尋根，為了避嫌有機密外洩到中國的可能，還是請檢調快速偵辦吧！」。

黃國昌嗆邀賴清德辯論藏玄機！她曝「背後1陰謀」全說了：模糊洩密案責任

吳靜怡認為，黃國昌有外洩機密到中國的可能，直喊「還是請檢調快速偵辦吧！」。（圖／民視新聞網）













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：黃國昌嗆邀賴清德辯論藏玄機！她曝「背後1陰謀」全說了：模糊洩密案責任

