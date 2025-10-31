黃國昌嗆陸委會不溝通只開記者會「放狠話」...梁文傑疑惑「講話要卑躬屈膝？」：那我就不知怎麼講話了

民眾黨主席黃國昌昨（30日）在中廣節目受訪時，針對兩岸議題宣稱，如果民進黨持續不對談不溝通，海基會和陸委會都可以廢除了，陸委會不是讓副主委梁文傑開記者會放狠話。對此，梁文傑在陸委會例行記者會後被問及回應，自己常被抱怨講話太溫和、慢條斯理，第一次被說「放狠話」。他也說，如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝地講話嗎？那他就不知該如何講話了。

昨黃國昌受訪時也談到願意和習近平見面，總統賴清德都能說要請習近平喝珍珠奶茶，他也能請吃雞排，不過自己在中國黑名單上，因此這方面有些尷尬。梁文傑被問及此事時，也說中國其實已經把話說挑明，未來走愛國者治台模式，所謂愛國者就是對中共效忠的人，若能見到習近平，那更代表是被認可過，建議不用如此倉促地表態。

有媒體在會後詢問，黃國昌稱陸委會不是讓梁文傑出來放狠話，若持續不溝通，陸委會可以廢掉。梁文傑聽後回應，自己常被人抱怨講話太溫和、慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。



梁文傑直言，如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝地講話嗎？直呼「那我就不知道怎麼講話了。」

