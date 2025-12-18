即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌昨（17）日赴中國文化大學演講，開場時，他稱自己因民眾黨「走讀」事件和北檢檢察官「吵架」。他認為，以他自己的學經歷，如果當年做了不一樣的選擇「今天最起碼當一個部長」，此發言曝光後引發網友熱議。





根據媒體《自由時報》報導指出，黃國昌這次與東吳大學、政大演講禁止錄影不同，這次文化大學演講同步於網路直播。黃國昌坦言，這次從北檢走出來時，他自問為什麼52歲會因違反《集會遊行法》到北檢接受調查？還在太陽底下曬7個小時全身是汗。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌指出：「我在想我是一個失敗的人，還是一個成功的人，因為按照我自己的學經歷，我做起碼當一個部長。」

此外，黃國昌不斷話當年，但學生們真正最關心的是，當前的國會亂象如何解，學生提問，藍白兩黨會提不信任案嗎？民眾黨主席黃國昌則又故技重施「問A答B」：「你要解決這個問題，賴清德如果要測試最新的民意，全部重選，立法委員全部重選，我台灣民眾黨不怕。」



相關影片曝光後引發網友熱議，不少網友諷刺：「真的好囂張」、「吹牛部長最適合他」、「咆哮部長」、「做人要低調，要謙卑，才適合做部長」、「髮務部長！」、「自我感覺良好」、「自我感覺良好」、「狗仔部長」。





原文出處：快新聞／黃國昌嘆當年選別條路「今起碼當部長」 被網嘲諷「咆哮部長」、「狗仔部長」

更多民視新聞報導

李宇翔控洪孟楷「反罷造勢動員500元走路工」挨告 「檢方認證屬實」不起訴

吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了

李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了

