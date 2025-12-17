黃國昌囂張喊「直球對決」糗了！沈伯洋嗆爆：我已經報名好多年

即時中心／黃于庭報導

立院國民黨團、民眾黨團掌握國會多數，頻通過爭議法案，日前又挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，府院15日拍板以「不副署」抗衡。不過，民眾黨主席黃國昌當晚就開直播嗆聲，更稱「青鳥要上來鬧全都歡迎」，就有網友在社群發文表示「我可以在哪裡報名？」，釣出民進黨立委沈伯洋回應。

行政院日前拍板不副署財劃法，閣揆卓榮泰事後也表示，他必須守護國家憲法，維持國家憲政體制，而行政院守護憲法，就跟農民朋友守護土地一樣，土地是農民朋友的根，憲法是國家的根本大法，失去了根本大法，將沒辦法從事生產、進步，研發成功，更將失去對主權跟安全的屏障與保護。

不過，黃國昌卻放話稱，只要總統賴清德不高興，就不公布法律，這樣台灣還是民主國家嗎？更不客氣開嗆，「今天青鳥如果要上來鬧，歡迎，全部都上來，我們今天晚上把道理講清楚，你要鬧歡迎你上來鬧，我直球對決，我沒有在怕你們的」。

有網友發文詢問「 我可以在哪裡報名呢？」，釣出民進黨立委沈伯洋回應。（圖／翻攝自Threads）

對此，有網友於社群平台Threads發文，表示「黃國昌不是開放青鳥直球對決嗎？ 我可以在哪裡報名呢？」，意外引來沈伯洋留言回應，「我已經報名好多年了，所以可能你的號碼牌會要後面一點」，也有網友大酸黃國昌，開放問問題，若他不想回答就會說「問那什麼白癡問題，我不想回答」，不然就是說「我再強調一次，你們這些很會編故事的人，我懶得理你」。

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）

