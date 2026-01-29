黃國昌四大金釵林子宇突開地圖砲：不願成為鬥爭幫兇，不期待黨中央保護

記者李鴻典／台北報導

民眾黨主席黃國昌力推「四大金釵」（林子宇、陳怡君、陳語倢及周曉芸）布局地方議員選舉，卻接連引爆黨內爭議。投入新北市第五選區（板橋）市議員選舉的前國際部主任林子宇今（29）天下午突在臉書發文直喊，不想成為被利用的一方。她還說，不敢想像接下來自己會被怎樣回擊，也不期待黨中央對我有什麼保護。

林子宇投入新北市第五選區（板橋）市議員選舉。（圖／翻攝自林子宇臉書）

林子宇說，近期黨內的紛擾不斷，殺到見骨或許在其他黨也都很正常，但「我不想成為被利用的一方」。多少人為了自己的政治生命，違背了「心存善念，盡力而為」的家訓，但政治不是切蛋糕，對不起，她無意也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，驕傲的內心不允許也過不去。

林子宇坦言，今天寫這一篇，大概把人都得罪光了。不敢想像接下來自己會被怎樣回擊，也不期待黨中央對她有什麼保護，因為這是一個沒有資源的政黨，「我個人於公於私對黨有諸多想法，但偶爾也會想到我怎能還不知足，然後反覆內耗不已」。

林子宇自述，自己是一個在去年底月薪六萬在雙北租房的30歲年輕人，沒有股票沒有投資，保證金花光她的存款，也不願意畫大餅只為快速得到金主奧援（或許這在政治很正常，但她人格做不來，也不知道被勸要學習究竟是不是對的）。

林子宇說，出不起一塊四萬的看板，還未能想到下個月沒有薪水房租要如何支付，因為從下來地方開始，都先跑地方再說、能小額贊助一些抽獎品就趕快自行處理、面紙要做、年節小物要做，先做吧。我相信民眾黨很多年輕從政的同志跟她面臨一樣的問題。

「因為我來自政治世家就應該理所當然有資源嗎？不，這本身就是不對的。我不喜歡現在的民進黨，但看到吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟然看到流眼淚」。

「坦白說，現在是哀莫還是心死我也不知道，黨內初選的惡鬥、洩密逐漸消耗我對理想的熱情，我從加入台灣民眾黨的那刻，都未從陷害過民眾黨，但若被人利用讓我原本驕傲的無愧於心染上污點，我不願意同」流。

林子宇還說，自己不會回應媒體，也懇請媒體朋友不要拿她的文章去問民眾黨要怎麼回應，也不希望成為民進黨側翼及政論的話題。在這個領域的工作者很多都是年輕人，希望在考慮流量、政治操作之前，把想要留給下一代的是什麼樣的社會、什麼樣的工作環境稍微考慮，不能因為改變不了就當沒這回事，「若你覺得我的想法太天真，那就想想是什麼原因讓你變得如此社會。我只想繼續當正直的人，也會做出我覺得正直的行為」。

