即時中心／徐子為報導



民眾黨立院黨團總召兼主席黃國昌，不僅表態競逐新北市長寶座，更有意安排旗下四大金釵角逐市議員，然而這4位黃國昌子弟兵卻接連引爆黨內爭議。其中，打算角逐新北市第五選區（板橋）議員選戰的前國際部主任林子宇今（29）天下午突在臉書粉專發文，稱「不想成為被利用的一方」。他還說，儘管不喜歡民進黨，但看到吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟流眼淚。甚至還說，民眾黨內現況已消耗她對理想的熱情。





林子宇坦言，近期民眾黨內的紛擾不斷，殺到見骨或許在其他黨也都很正常，但強調「我不想成為被利用的一方」。



她感嘆，多少人為了自己的政治生命，違背了「心存善念，盡力而為」的家訓，但政治不是切蛋糕。她直言「對不起，我無意也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，我驕傲的內心不允許也過不去」。



她還說，今天寫這一篇，大概把人都得罪光了。她甚至指出，不敢期待黨中央會保護她「也不敢想像，接下來自己會被怎樣回擊，也不期待黨中央對我有什麼保護，因為這是一個沒有資源的政黨，我個人於公於私對黨有諸多想法，但偶爾也會想到我怎能還不知足，然後反覆內耗不已」。



林子宇自曝，是一個在去年底月薪六萬在雙北租房的30歲年輕人，沒有股票沒有投資，保證金花光她的存款。她不願意畫大餅只為快速得到金主奧援（或許這在政治很正常，但我人格做不來，也不知道被勸要學習究竟是不是對的）。她也坦承，自己出不起一塊四萬的看板，還未能想到下個月沒有薪水，究竟房租要如何支付。她都先跑地方再說、能小額贊助一些抽獎品就趕快自行處理、面紙要做、年節小物要做，先做吧。還附註，她相信民眾黨許多年輕從政的同志跟我面臨一樣的困境）。



她直言「來自政治世家就應該理所當然有資源」本身就不對，林坦承不喜歡現在的民進黨，但看到「吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟然看到流眼淚」。



接著，她將砲口對向黨內，坦言「現在是哀莫還是心死我也不知道」，林說，黨內初選的惡鬥、洩密逐漸消耗她對理想的熱情，從加入台灣民眾黨的那刻，都未從陷害過民眾黨，但若被人利用，讓她原本驕傲的無愧於心染上污點，她不願意同流，也願意離開她被賦予的角色。



林子宇在文末指出，她只想繼續當正直的人，也會做出她覺得正直的行為。





原文出處：快新聞／「黃國昌四大金釵」林子宇開炮：不想被利用 見「他」提改革台選舉文化流淚

