黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
政治中心／黃韻璇報導
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。
台灣時間15日凌晨美媒《路透社》、《彭博社》分別報導「台灣銷美關稅降至15%，台灣高層赴華府磋商、推進協議」的消息。政治工作者周軒就表示，「美國大概真的對黃國昌很不爽，在他回台灣開記者會講一堆543之後，找了《彭博社》跟《路透社》兩家重要財經媒體放出消息」。
《路透社》、《彭博社》在報導中指出，「知情人士透露，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計14日晚間或15日清晨抵達華盛頓，並計畫在接下來幾天與川普政府官員會面，就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。由於此次訪問尚未公開，這些人士要求匿名。」
周軒指出，美國談事情是看你能不能決定事情，來決定新聞處理的方式，做為對比，和那種急急忙忙被通知的，還要自己發採訪通知宣布「閃電訪美」的，等級是不一樣。
此前，黃國昌14日召開記者會，指控行政院版國防特別條例編列1.25兆，但軍購金額僅3000餘億，稱「其他很大比例不是用於對美採購，但內容是什麼也不知道」。
AIT也罕見出面打臉，發言人表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」，並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。
