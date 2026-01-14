黃國昌回國了！仍不透露見了誰 綠立院黨團酸：他一向有自己的標準

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌閃電訪美，並在今（14）日回國，但黃國昌見了誰、談了什麼卻不願透露，他並聲稱美方充分理解「支持國防，但不能犧牲民主」的立場。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，不管為何立場轉變，對國防特別條例交付審查表達正面態度予以肯定。而黃國昌不透露見了誰，他也諷刺道，黃國昌一向有自己的標準，「自己不知道的別人知道就是黑箱；自己知道但別人不知道，就是遵守默契」。

鍾佳濱表示，黃國昌還沒抵達美國就傳出關稅降低的好消息，如果黃國昌對結果有正面影響也樂見其成，如果黃國昌抵達台灣後，是否態度有轉變，認為軍購、國防特別條例可討論，不管為何轉變，這樣的結果國人都樂見。他認為，在野黨能體察「強化國防、保衛國家」的社會期待，就國防特別條例交付審查一事表達正面態度，民進黨團也予以肯定，至於交付審查後，能透過適當方式讓立法院了解內容也是重要的。而黃國昌赴美回來後有這樣的表達，民進黨團也表示歡迎。

廣告 廣告

鍾佳濱也表示，期待本週五國防特別條例能在藍白聯手阻擋多次後順利審查，委員會就可以依規召開秘密會議，國防部也可以向國會報告預算內容。

另黃國昌不透露他見了美方哪些官員或談了哪些內容，鍾佳濱則說，黃國昌一向有自己的標準，「自己不知道的別人知道，那就是黑箱；自己知道但別人不知道的，就是遵守雙方默契」，但國會有審查機制。他強調，希望未來審查法案時，在野黨能讓審查過程除了依法機密外，攤在陽光下讓全民知悉。

鍾佳濱也強調，政黨對於重大政策不能前後反覆和雙重標準，他尊重黃國昌訪美，也尊重他的判斷。但進到國會，重大政策一定秉持民主公開的原則審議。

更多三立新聞網報導

挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本

訪美內容曝！黃國昌：1.25兆國防特別預算高比例非軍購、關稅條件已談妥

黃國昌訪美稱果敢行動 大老嘲諷：需要川普派三角洲部隊沿途護送嗎？

黃國昌訪美返國72小時沒換衣服！想先回家做1事…再到民眾黨部開記者會

