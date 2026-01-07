即時中心／綜合報導

網紅四叉貓日前質疑，黃國昌批評綠營帶職參選，卻對民眾黨高虹安、賴香伶過往為辭立委參選作法視而不見，而黃國昌則稱2022與2026年黨內策略不同。對此，四叉貓昨（6）日在臉書反嗆「時空背景不同之術」，並再度澄清國有土地與肉搜爭議，他強調「國有土地，不等於黃『國』昌的土地」。





民眾黨主席黃國昌日前宣布辭去立委，並公開點名，要求民進黨立委若有意參選市長，應先辭去現職，引發外界議論。網紅四叉貓質疑，黃國昌批評綠營「帶職參選」，卻對民眾黨內高虹安、賴香伶過去同樣為辭立委參選一事隻字未提，是否存在雙重標準。

廣告 廣告

對此，黃國昌回應稱，2022年與2026年民眾黨的策略不同，當時有當時的政策，現在則有現在的考量。相關說法引來四叉貓不滿，他昨日在臉書發文指出，有記者轉述他的提問向黃國昌詢問，沒想到對方竟以「時空背景不同之術」，黨內策略轉變作為理由帶過，讓他直言，「既然是你們民眾黨內部規範，那就管好自己就好，關其他人什麼事？」。

此外，黃國昌也反擊四叉貓，指稱其曾公布住址、肉搜其小孩。對此，四叉貓再度澄清，「那不是黃國昌的家，那塊是國有土地」，強調相關地點並非黃國昌私人住宅，而是國有土地，質疑「現在是違法的人比較大聲喔？黃國昌能佔用國家土地我不能拍？」

同時，四叉貓也指出，相關案件中孩子的名字會出現在司法系統，是因黃國昌以兒子名義打官司所致，才會導致他兒子的名字被司法判決系統公開，當時自己還曾協助申請未成年資訊遮蔽。四叉貓最後強調，「國有土地，不等於黃『國』昌的土地」。





原文出處：快新聞／黃國昌回應雙標爭議！「黨內策略不同」 四叉貓嗆：時空背景不同之術

更多民視新聞報導

黃偉哲拆除台南共產小紅屋！遭註銷台灣籍教師「爆他被罰1事」下場曝

中國國台辦點名列台獨頑固分子 劉世芳硬起來回擊了

F-16V墜海「飛官辛柏毅失聯」 空軍隊長哽咽：該做的都已經做了...

