黃國昌回擊張景森「民眾黨的事不用你管」 爆料張不爽賴清德放話要挑戰選黨魁

行政院前政務委員張景森批民眾黨主席黃國昌中二搗蛋路線，黃國昌今（1/5）回擊，稱張景森講話笑掉大牙，「民眾黨的事輪不到你來管」，話鋒一轉，爆料張景森對賴清德不爽，私底下到處講說2026年等到民進黨敗了以後，要出來挑戰賴清德的黨主席，直言「就勇敢一點，大大方方講出來嘛」。

柯文哲日前拜會立法院民進黨團總召柯建銘與民進黨團，張景森日前在臉書發文指出，台灣的政治僵局解決，不在賴清德一念之間，而是在柯文哲一念之間，柯文哲已經把民眾黨帶回關鍵的少數，告別黃國昌的中二搗蛋路線，不打算做傅崐萁的小弟，這應該是正確的第一步。

黃國昌今早上《誰來早餐》網路節目專訪，回擊張景森講這種話是在笑掉人家大牙，「張景森，台灣民眾黨的事情，輪不到你來管。這是第一個。第二個，你要管，你就回去管你們民進黨的事。第三個，張景森你對賴清德不爽，說要挑戰他的黨主席，那你就大大方方講出來嘛，私底下到處講」。

黃國昌爆料，張景森私底下到處講，說「2026年等到民進黨敗了以後，要出來挑戰賴清德的黨主席。」所以他利用這個節目奉勸張景森：「你就好好準備你們民進黨黨主席的選舉，台灣民眾黨的事情，輪不到你來管」。

黃國昌提及，看到張景森在那邊講，「我看了就覺得好笑，真的是很好笑。」張景森幫民進黨把時代力量收成小綠，還不夠，然後現在還要幫民進黨把民眾黨收成小綠？他送張景森三個字叫「省省吧」，民眾黨的事輪不到張景森來管，要挑戰賴清德的黨主席，就勇敢一點，大大方方講出來嘛，「你就回家去管你民進黨的事情就好了啊。」

