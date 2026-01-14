黃國昌坦言很驚訝：去到美國才知道「關稅談妥」

黃國昌表示，去到美國才知道關稅已經談妥了。（圖／翻攝自民眾之聲YT）





民眾黨主席黃國昌，結束旋風訪美行程，今（14日）早上回到台灣，立刻開記者會報告出訪成果。黃國昌談到關稅議題時表示，身為國會議員感到很驚訝，去到美國才知道，關稅條件都已經坦妥了。

黃國昌指出，在昨天上午前往美國貿易代表署（USTR）拜會，當時才知道有關於關稅的談判，條件基本上都已經談妥了，「我們也是滿驚訝的，身為台灣的國會議員，竟然是到USTR我才知道原來條件都已經談妥了」高機率在未來數週，就會進行協議的簽署與公布。

廣告 廣告

黃國昌說，接下來的重頭戲是國會的審議，除了對美承諾的投資之外，還有其他的條件，國會也必須面臨非常重要而且嚴肅的挑戰，因為依照台灣的民主程序，需要國會的程序，這件事情美方也表達充分理解。

黃國昌強調，這次的出訪清楚讓美國政府知道，台灣不是只有一種聲音，「而我們在台灣做的，是支持強化台灣的國防，但不能犧牲台灣的民主」，一個負責任的民主國家在野黨，不會閉上眼睛開出空頭支票。

更多東森新聞報導

快訊／民調出爐！民進黨高雄市長初選 賴瑞隆領先

民進黨選對會拍板！徵召温世政選南投縣長 挑戰許淑華

輸賴瑞隆0.6百分點 邱議瑩錯失高雄市長選舉回應了

