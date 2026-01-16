黃國昌堅稱「軍購僅3千億」！綠立院黨團酸：發言前請詳閱公開關係文書

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱諷刺黃國昌，就喜歡像國王一樣，對於非自己所能左右，但是情勢必然發生的事情加以預告再加以解釋。（圖／記者楊士誼攝影）

民眾黨主席黃國昌回國後宣稱，在國防預算當中，軍購案僅3千多億，行政院長卓榮泰則下令，針對特定人士不符事實的發言，國防部必須積極澄清，並與各黨說明；黃國昌則批此作為非常可恥，應說明立院下周為何安排專案報告。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（16）日表示，有人喜歡跟《小王子》裡的國王一樣，對於非自己所能左右，但必然發生的事加以解釋，國防部報告本就是希望增加各界對於特別條例的認知。

對於卓榮泰的說法，黃國昌稱「我哪一句話說錯？國防部不是都承認了？」他指出，對美直接採購金額約為3千億元，行政院為了遮掩謊言，就紮稻草人打，「這樣的作為非常可恥」。黃國昌也說，立法院下周將安排專案報告，卓榮泰應說清楚誰下指令、何時做決定。

鍾佳濱上午回應媒體提問時表示，國防外交委員會召委王定宇在臉書上，引用《小王子》裡面的情節，說小行星上住了一個國王，國王總是喜歡發號施令，但是他的指令都必然會發生。當遇到太陽下山，他就對著太陽說「我命令你下山」；當夜幕低垂就說「我命令你路燈點亮」。

鍾佳濱指出，有人就喜歡像國王一樣，對於非自己所能左右，但是情勢必然發生的事情加以預告再加以解釋。事實上對於國防部所排的專報，王定宇講得很清楚，這本來就是希望增加台灣社會對於相關軍購或特別條例的認知，避免外界以訛傳訛。包括張啓楷還搞不清楚金額，「發言前請詳閱公開關係文書」。

