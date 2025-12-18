黃國昌大學演講禁直播抗議 徐國勇批莫名其妙：還怕人家知道？

徐國勇到學校演講不怕遇到學生抗議。（資料畫面）

民進黨秘書長徐國勇今（18日）應邀到東吳大學演講時，針對先前民眾黨主席黃國昌到校演講時，報名表單明訂「禁止抗議」，且不開放錄影、直播情形，徐國勇直言此舉莫名其妙，「你演講還怕人家知道？」表示自己不怕遇到學生抗議。

黃國昌本月初同樣受邀到東吳大學演講，不過當時不僅不開放錄音、錄影或直播，報名表單還備註「禁止抗議」，徐國勇今日前往演講，被媒體詢問是否擔心學生抗議，徐直言，「抗議就抗議啊，為什麼要怕？」並表示自己教書時也曾遇過小學生抗議怎麼還不下課。

廣告 廣告

徐國勇認為，不准學生抗議「莫名其妙」，抗議內容應看方向、目的與意義，如果學生抗議有道理的話，當然可以抗議，並強調，對於不懂的問題明白講就好了；至於不准學生直播，徐也表示毫無意義，「你演講還怕人家知道？還是一個當過老師的人，怎麼會這樣子？」





更多《鏡新聞》報導

遭問為何不與丁特辯論？ 沈伯洋：跟頭家辯論贏了又怎樣？

雙城論壇會面宋濤？ 蔣萬安：仍在最後行程確認

吳豊山請辭海基會董事長 曝賴清德約見徵詢人事：欣然同意讓賢