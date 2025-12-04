即時中心／林韋慈報導

國民黨主席鄭麗文先前在接受媒體採訪時說「普丁不是獨裁者」引起爭議，民眾黨主席黃國昌昨（3）日晚間前往東吳大學演講，回答學生提問時則說，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，「普丁當然是獨裁者，有什麼好懷疑的？」並表示自己不會幫國民黨說話，「他們自己要面對」。

黃國昌回答學生提問時表示，學生把國民黨主席的話看得太有影響力了，「你問普丁是不是獨裁者，普丁當然是獨裁者啊！這有什麼好懷疑的？」此話一出引起贊同。黃國昌續表示，他不會因為某一位鄭姓主席（指鄭麗文）說「普丁不是獨裁者」就影響自己對普丁的觀感，相信世上也不會有人因為鄭麗文的這句話而影響對普丁的觀感，況且希特勒是民主選舉起家的，希特勒也是獨裁者。



黃國昌另表示，他年輕時，民進黨跟勞工站在一起、國民黨跟資本家站在一起，但「這個政黨願意跟我合作還給勞工五天假，我該不該跟他合作？因為他是我年輕的時候曾經對抗過、抗爭過的中國國民黨，我該不該為這個事情跟他合作？」



黃國昌自問，吹哨者保護法、不法關稅罪、棄保潛逃罪等該不該跟國民黨合作？如果民進黨想起過去承諾過的價值，「我們就一起來做吧」。而立法院每一次投票全程直播，誰贊成、誰反對看得清清楚楚，「我不會幫國民黨說話，他們犯過的錯、做過的事情，他們自己要面對」。



最後，黃國昌提到，在每一個公共政策議題上就事論事是很重要的，他不是先選邊再決定要做什麼事情，要先決定信念與要實現的價值是什麼。而國民黨親中，是國民黨要去面對的事情，自己也不會幫他們講話，面對學生提問鄭麗文「普丁不是獨裁者」說，黃國昌提出反對意見，也要國民黨為自己的立場負起責任。

原文出處：快新聞／黃國昌大學開講：普丁當然是獨裁者 國民黨過去錯誤自己承擔

