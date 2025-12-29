黃國昌大造勢 鄭麗文：藍白新北要協調不初選、明年徵召李四川

民眾黨主席黃國昌（右）日前舉辦造勢宣布角逐新北市長與創黨主席柯文哲（左）到場力挺。 圖：民眾黨 / 提供（資料照）

[Newtalk新聞] 2026大選接近，民眾黨主席黃國昌前天大動作在新北市新莊舉辦大型造勢，民眾黨前主席柯文哲偕妻子陳佩琪現身站台，強烈表達要參選新北市長的意願。面對2026大選藍白合，國民黨主席鄭麗文今（29日）表示，在新北市應該不會走到初選，但國民黨要先產生內部候選人，但會等到明年再徵召台北副市長李四川。

對於2026選戰布局。鄭麗文表示，現在藍白在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市是大家比較關注，需要協調整合，看最後要不要初選的幾個選區，至於大家關心的新北市，她認為應該是協調整合的工作，應該不至於走到初選，大家放心。

廣告 廣告

鄭麗文強調，她跟黃國昌對於大局的認識非常深刻、非常清楚，大家都知道團結的重要性，而且對於提出共同的重大政策推進也有高度默契，所以她覺得，到目前為止，國民黨跟民眾黨的互動非常順暢，她非常感謝黃國昌和民眾黨，她感受到的都是正面的訊息。

對於新北如何協調？鄭麗文表示，國民黨要先產生內部的候選人，她講的是國民黨內部的協調，她會盡快，但要考慮到台北副市長李四川還有任務，還在台北市政府上班，「你看我講得這麼白」。

鄭麗文表示，提名要當然要有多方的考慮，國民黨第一波要提名的2026候選人應該是現任縣市首長，這些都是確定會提名的，但他們身上還有很多任務跟工作，所以她會等到明年，不需要這麼早就徵召他們。

鄭麗文還說，她很不喜歡像民進黨主席賴清德那樣把整個選舉提前那麼早，每天都在選舉，但國民黨執政縣市還在認真做事，她不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，還是讓縣市長以推動市政為優先。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

年底未補繳「除籍證明」將淪人球？陸委會：僅278位陸配失聯 沒找到前不會註銷其台灣身分

柯文哲新北合體黃國昌恐影響藍白合？鄭麗文：不需過度解讀、聯想