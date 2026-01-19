黃國昌太離譜！驚傳「帶走國防機密資料」挨轟現行犯 本人承認了

即時中心／高睿鴻報導

中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭在野黨封殺。為解決僵局，國防部長顧立雄今（19）日親赴國會，進行機密專案報告，卻沒想到，會議結束後，竟傳出民眾黨主席黃國昌差點帶走國防機密資料；民進黨立委吳思瑤、沈伯洋都證實此事，吳更怒控黃「現行犯」。豈料，黃國昌雖也坦承此事，但他辯稱「不小心」、還反嗆綠委故意抹黑。

「黃國昌現行犯，還好被逮到。開國防機密會議，黃國昌帶走機密資料，所幸『被追回』；議事人員不畏咆哮追回資料，應受嘉獎」，吳思瑤開門見山地說。她接著質疑，黃國昌到底是「無心」還是「故意」？若是無心，當立委審查機密事項，怎如此漫不經心？若是故意，就是惡意違反立院法規、更加其心可議。

吳思瑤繼續說，為避免黃國昌惱羞成怒、大聲咆哮「我犯什麼法？」，因此決定先列出相關法規條文，證實黃的行為已構成「現行犯」。她指出，《立法院議事規則》第48條明定， 秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場。關於繕印、保管、分發秘密文件之手續，及指定負責辦理此等事項員工之管理，由秘書處另定辦法，嚴格執行。

吳思瑤續指，第50條也規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩。關於秘密會議，如須發表新聞時，其稿件應經院長核定之。最後則是第52條，立法委員違反本規則第五十條規定者，應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。

沈伯洋則直呼，「今天國防機密會議，黃國昌將機密資料帶走，幸好有迅速追回」。他說明，黃國昌當時質詢完畢，召委王定宇立即準備宣告，哪些哪些事情要注意、不能洩漏等；「但不知道為什麼，黃國昌就一直往門口要走出去，我猜可能是急著有行程」。結果，沈伯洋指出，王定宇話還沒講完，黃國昌就走出機密會議室、將機密資料也帶出去了

對此，黃國昌事後則倒打一把，反嗆：「準備一堆資料、結果只能問5分鐘，才剛開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水」。他接著表示，自己隨後離開會議室、走到樓梯口，才發現手上一堆資料，不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」，他說。





