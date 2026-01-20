黃國昌夾帶機密資料被告發違反國安法 嗆律師：要回去重讀法律

黃國昌（右圖）參加國防機密會議帶出密件，遭張銘祐（左圖左）與律師詹晉鑒告發涉犯《國安法》。（鏡新聞）

立法院19日針對1.25兆國防特別條例召開機密會議，由於涉及國安全程閉門秘密進行，民眾黨立委黃國昌卻將機密資料帶離會議現場。民進黨市議員初選參選人張銘祐在律師詹晉鑒陪同下，今（20日）到台北地檢署按鈴告發黃國昌涉犯《國家安全法》。黃國昌上午出席趙少康新書發表會，被問到此事笑回：「哪個律師啊？可能要回去重讀法律了。」

黃國昌從委員會帶走機密資料，他宣稱是「不小心」，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件夾帶出去，發現之後就繳回：「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

民進黨立委沈伯則還原事發經過，指黃國昌質詢完，就一直往門口要走出去，「我猜是可能急著有行程」，當時正在宣告的王定宇無奈說道：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」隨後黃國昌就走出機密會議室，把機密資料也帶出去了，後來幸好有人迅速將其追回。

張銘祐今與律師到北檢告發，稱黃的行為是非常嚴重的疏失：「既然他喜歡講法，那我們就告訴他，他做任何事情都應該要依法有據。」律師詹晉鑒也質疑：「請問黃國昌，你到底要將國防秘密洩露給誰？是要洩露給你立法院的老大嗎？還是要將台灣的國防秘密全部交給中國大陸？」呼籲北檢盡速依法處理。





