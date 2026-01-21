黃國昌夾帶軍購機密文件出會場「消失42秒」 北檢分案了

黃國昌夾帶軍購機密文件出會場，遭告發涉嫌違反國安法及洩密等罪。馮茵攝

立法院本月19日召開涉及國家安全的軍購機密會議，全程閉門進行，嚴禁資料外流，不料立委黃國昌卻被抓包將機密資料攜出會場，遭民進黨中正萬華區市議員擬參選人、綽號「台派戰鬥雞」的張銘祐按鈴告發。台北地檢署今（21日）已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

張銘祐昨在律師詹晉鑒陪同下前往台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反國安法及刑法洩密等罪，他痛批，軍購涉及國防部署與戰略能量，任何環節鬆動都可能造成難以回復的風險，立委不該淪為國安破口，告發就是要向社會宣示，台灣民主必須建立在法治與國安的尊重之上。

針對黃國昌將機密文件攜離會場時序，民進黨立委陳培瑜及沈伯洋今天向立法院調閱相關監視器還原，發現黃國昌帶走機密資料全程1分15秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，「時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成」。

對此黃國昌反擊指稱，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭，沒在關心國家大事。他表示，當天準備一堆資料卻只被准許質詢5分鐘，「這場會議顯然就是過水」；還說他當時離開會議室走到樓梯口時，發現手中資料不小心夾帶了國防部書面資料，馬上走回會議室繳回，「前後不到30秒」。

雖然黃國昌辯稱是「誤拿」且「即時歸還」，但北檢受理告發後已在今天完成分案，將由主任檢察官張靜薰負責偵辦。



