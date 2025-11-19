黃國昌好夥伴慟！鄭黃會捧藍首長「獨漏他」

▲民眾黨主席黃國昌今日在鄭黃會細數與藍首長合作經驗，卻沒提到桃園市長張善政。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日下午3時會面，黃國昌細數過去藍白合作的經歷，並讚許新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑，卻獨漏桃園市長張善政；值得關注的是，今年9月民眾黨不分區立委劉書彬與民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立時，除了黃國昌出席外，張善政也親自到場祝賀，強調「藍白合」無論在地方、中央都是最強力量、 最好夥伴。

鄭黃會以「以行動顧台灣」為主題，聚焦4大主軸，包含「討論在野目前面臨的挑戰、如何整合力量有效推動政策改革」、「談論兩黨合作必要性」、「地方選舉策略調整」和「建立穩定且直接的溝通管道加速整合」等。

黃國昌表示，藍白雖然擁有不同的背景、不同的過去、不同的政策，但並不會阻礙兩黨為了國家及人民合作，兩個黨之間一定會有競爭，但不應該是零和的賽局，也不會是惡言相向或彼此抹黑，這樣的競爭可以給國家帶來良性的進步，兩黨也可以為了更高的價值、大局攜手合作，給人民更好的政治。

黃國昌也在談話中，細數與藍營首長的合作、相處經驗，提及新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑，卻漏提了桃園市長張善政。

▲今年9月，台灣民眾黨不分區立委劉書彬與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立，不僅黃國昌出席，張善政更是親自到場祝賀。（圖／民眾提供）

然而，今年9月時，台灣民眾黨不分區立委劉書彬與台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立，不僅黃國昌出席，張善政更是親自到場祝賀，還特別以一身白上衣、牛仔褲裝扮現身，表示自己身穿「藍白合」，強調藍白合無論在地方、中央都是最強力量、 最好夥伴。

