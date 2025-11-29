黃國昌妻爆向大嫂討回財產！理由曝 李忠憲：她是唯一保有人性光亮的人
政治中心／陳慈鈴報導
民眾黨主席黃國昌爭議不斷，豈料一波未平一波又起，媒體人詹凌瑀28日爆料，黃國昌妻子高翔以大嫂未生子是「外人」為由，要討回黃國昌爸媽留給她的房子，雙方還因此對簿公堂。對此，成功大學教授李忠憲以「富得流油，窮得只剩良心的殘骸」為題發文，直言「她不是外人，她是這個故事裡唯一保有人性光亮的人。」
李忠憲表示，他覺得自己看人還是蠻準的，第一次遇到黃國昌就覺得這個人不是值得交往的朋友。他在今年的成大校刊裡面有關書籍的推薦寫了《簡愛》這本書，在倫理學裡，有一種最殘酷的貧窮，不是缺乏金錢，而是缺乏「德性」。亞里斯多德稱德性為「靈魂的卓越」，也就是一個人品格的高度。若靈魂殘缺，即使住在豪宅裡，也只是在富麗的外殼下流浪。
李忠憲提到，在這個故事裡，物質上的富足無法掩蓋內心的匱乏。有人家財萬貫、背景顯赫，卻在兄長臥病、生死未卜時，首先計較的不是如何照護生命，而是如何「確保財產不外流」。這種道德上的空洞，比房屋的中空更令人發寒。
李忠憲說，原本排在後面的「財產」被放到最前面，原本應當最優先的「愛、義務、悲憫」卻被擱置在一旁。當人連生死面前的倫理都能以算盤計之，他們已踏入康德所說「把他人當成手段」的深淵，嫂嫂不是家人，而只是「要避免損失的一項風險」。把財產當成血緣、把繼承當成親情的「家族冷酷」，真正窮的人，不是沒有錢，而是沒有羞恥心。
李忠憲接著提到，哥哥剛倒下，家人便先盤算誰有資格繼承；遺孀尚在悲痛，卻已被以法律專業、政商力量逼迫讓權，這已經不是倫理模糊地帶，而是靈魂的荒蕪帶。這種人不是「選擇了惡」，他們更像是失去了感受善的能力。他們看似在維護自己家庭利益，其實是在讓自己的靈魂破產。「你們窮得只剩下錢嗎？」這句話並非情緒，這些人真正失去的，是成為人的最低底線。
李忠憲表示，那位遠走他鄉心地善良的大嫂，為了避免更大的傷害，選擇默默離開，像《簡愛》裡拒絕屈辱的孤女，像《悲慘世界》中靜靜承受的芳婷。而這樣的人，往往才是真正體現道德尊嚴的人，因為她們的離開，不是逃避，而是拒絕被侮辱。她不是外人，她是這個故事裡唯一保有人性光亮的人。
李忠憲說，在每個家族史、政治史裡，都會出現這樣的角色：住在豪門，卻活在道德的貧民窟。房子很大，心卻非常狹窄；財產很多，情義卻一點都沒有。而這種貧窮，比任何經濟上的匱乏都更令人不忍直視。那些把財產看得比人命還重的人，即使再富，也只是披著亮麗外衣的乞丐。富麗可以裝飾牆壁，卻無法修補一顆空洞的心；而真正的光亮，永遠來自那些選擇善良的人。
