即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌涉豢養狗仔跟拍政敵、利用人頭收賄等爭議一一浮出，支付狗仔薪水的凱思國際也引發關注！媒體今（9）日出刊再爆凱思國際成立時，黃的姻親、高翬的L姓表弟與友人臨櫃現金存入帳戶，但兩人與凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，意在製造斷點，避免幕後藏鏡人曝光。對此，律師黃帝穎分析，黃國昌利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。





媒體《鏡週刊》報導指出，黃國昌的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。



黃帝穎分析，有「三大反常」直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆：



一、黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，凱思金流明顯反常

週刊爆黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思，與凱思無關的人以現金成立凱思如同車手，這代表追查凱思金流已進入深水區，連現金車手斷點都被查出，若是正常公司經營，何須現金車手製造斷點？明顯反常。



二、被報黃國昌狗仔公司人頭的凱思及李麗娟竟不敢提告

正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽或老闆李麗娟名譽，公開澄清甚至提告都是常態，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司、李麗娟是人頭，凱思與李麗娟不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，導致黃國昌質詢個案與收賄嫌疑持續延燒！



三、週刊爆臺雅集團200萬元涉行賄黃國昌竟不敢提告

臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯反常。

原文出處：快新聞／黃國昌姻親「L姓表弟」被爆用現金存入凱思帳戶 律師：狗仔人頭防火牆將倒

