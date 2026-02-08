即時中心／綜合報導

九合一選舉腳步逼近，民眾黨黨內初選卻掀起風波。被視為黨主席黃國昌子弟兵、四大金釵的周曉芸，在初選民調中敗給黨內素人陳彥廷。周曉芸敗選後受訪時竟稱，陳彥廷「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」，言論引發外界質疑貶低基層勞工、揭露隱私。對此，政治評論員吳靜怡發文痛批輸不起，直言周曉芸憑什麼瞧不起超市員工，並酸若黃國昌要為了周曉芸質疑黨內初選，黃國昌又憑什麼推動全台不在籍投票。

政治評論員吳靜怡昨日在臉書發文批評，「黃國昌人馬初選民調輸不起？瞧不起超商工作十年的員工，憑啥！」，吳靜怡指出，周曉芸在接受媒體訪問時，談及初選結果，直言「沒人知道陳先生是誰」，甚至提到對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。相關言論曝光後，引發不少網友反彈，質疑周曉芸的說法有貶低基層勞工、揭露他人隱私之嫌，也有人直言「在家樂福上班就不能選舉、不能贏嗎？」吳靜怡表示，周曉芸的發言不僅引發公審疑慮，也意外得罪了全台灣眾多在大型賣場、超市工作的勞工族群。

同時，吳靜怡也提到，當黃國昌陣營的人馬質疑、貶低在家樂福工作的海選參選人時，反而更凸顯民眾黨過去人事安排的爭議。她指出，前主席柯文哲曾找李文宗的妹妹李文娟擔任「木可公關」負責人，並兼任競選總部等單位的重要財務職務，而李文娟先前正是在好市多擔任時薪175元的計時試吃員，民眾黨卻似乎選擇性遺忘，憑什麼瞧不起同樣來自基層工作的陳彥廷。

吳靜怡嗆，至少陳彥廷是靠自己海選，也繳了二十萬的初選費用，初選按照規定，贏了當然就是贏了。她質疑，若黃國昌為了特定人選而質疑初選民調的公平性，恐怕等同否定民眾黨自身的初選制度。

她更進一步反問，若連黨內初選都被質疑不公，黃國昌又憑什麼主張推動全台灣的不在籍投票制度？未來若選舉結果不符期待，是否又要再度質疑制度不公平，反而動搖台灣投票公正性。

最後，吳靜怡直言，或許正因為周曉芸被視為黃國昌人馬，反而激起基層與選民的反向支持，「戰術設定錯誤，把真狗屎當假黃金，所以才會輸。」

原文出處：快新聞／黃國昌子弟兵初選落敗！嘲諷對手「家樂福上班」 吳靜怡轟：憑什麼

