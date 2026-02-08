黃國昌子弟兵周曉芸初選爆冷落馬 稱對手「找不到工作才去家樂福」惹議道歉了

民眾黨新北市議員初選爆出插曲，被視為黃國昌子弟兵的周曉芸意外落馬。（圖／民眾黨提供）

民眾黨積極佈局2026地方議員選戰，新北市三重、蘆洲區初選，被視為黨主席黃國昌子弟兵之一的周曉芸，原以為空降三蘆後有黃國昌看板加持占盡優勢，不料民調結果公布後卻爆冷大輸黑馬陳彥廷。周曉芸受訪時卻脫口而出「沒人認識他」、「大學畢業找不到工作才去家樂福」，引爆輿論熱議。

黑馬陳彥廷是誰？僅現身黨部3次竟贏「四大金釵」

這場初選民調結果跌破不少人眼鏡，勝出的陳彥廷在黨內幾乎是沒有人認識，過去從未參加過黨務公開活動，也不是志工背景，平時職務是量販店員工。他在初選期間僅現身過黨部 3 次：分別是繳件、面試與公布民調，甚至在面試時被問及參選動機，也僅回應「想試試看」，且全程配戴口罩，沒想到最後卻脫穎而出。

這個結果連黃國昌受訪時都直言「真的有一點驚訝」，並證實陳彥廷在面試時表現雖然生澀，但確實符合黨員參選資格，目前周曉芸已針對民調結果提出複查申請，會對複查進一步處理。

周曉芸稱對手「沒工作去賣場」 前黨員怒批：瞧不起超市上班？

周曉芸初選落敗後，受訪時指出「沒人知道陳先生是誰」，更表示對方是大學畢業後找不到工作，在家樂福上班上了10年，對方只是把公告當成「海選」結果意外勝出。

此番言論隨即在社群平台引發熱議，前民眾黨員吳靜怡更在Threads上開砲，質疑民眾黨現在是瞧不起在超市上班的人嗎？「輸了就輸了，何必嗆說去家樂福上班的人就是找不到工作？人家老老實實上班10年有何不可。

風向急轉！周曉芸道歉滅火：是引用對手自述

面對引起網友們熱議，周曉芸7日晚間在臉書發文表示，關於陳彥廷「家樂福工作」的說法，是引用自陳彥廷本人在初選面試過程中的自述，當時他提到台大畢業後尋求相關工作無果，選擇進入家樂福服務，一做就是10 年。

周曉芸坦言因受訪時「表達不夠精確」，且未完整交代前因後果，導致被外界解讀為職業歧視，「這絕非我的原話本意」，對於造成不佳觀感致歉。周曉芸表示，職業不分貴賤，陳先生在家樂福服務10年的毅力，正是台灣勞工腳踏實地的縮影」，未來會謹記教訓，繼續在服務道路上堅持初衷。



