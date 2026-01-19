黃國昌子弟兵控「綠營用人只看顏色」 政院聯合服務中心成酬庸安養院
欲爭取新北市議員的民眾黨立委黃國昌子弟兵陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇今天（1/19）揭露行政院聯合服務中心成酬庸安養院，年薪上百萬的執行長、副執行長都與綠營關係密切，宛如派系坐地分贓，甚至連詐領公帑也能高升，也痛批新任台肥總經理陳右欣僅是因為總統賴清德的推薦入黨、綠委林俊憲的人馬，就三級跳成年薪7、800萬的台肥總經理，只要「信賴」人生就開外掛？
黃國昌中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇上午召開「賴清德的用人標準：派系坐地分贓 詐取公帑也高升」記者會。
陳怡君說，綠營用人標準向來「只看顏色、沒有專業」，賴清德政府吃相更為難看，行政院聯合服務中心已經成為民進黨的酬庸安養院。2023年，經濟部轄雜糧基金會前執行長陳錦倫遭揭詐領公帑，連經濟部查核報告都證實，但歷任民進黨黨公職、新潮流的陳錦倫不但安全下裝，即便早已有人告發，北檢也不敢辦，去年底陳更高升為行政院中辦執行長，只要跟對派系，詐領公帑也沒關係？
周曉芸進一步揭露，行政院南辦執行長許乃文就是新潮流大老陳菊的子弟兵，而兩位副執行長陳文亮及謝文斌也均曾歷任民進黨黨公職。更扯的是，原本南辦另一位副執行長陳慧玲因涉嫌詐領助理費被解職，結果接任的又是新潮流鄭文燦的子弟兵顏子傑。此外，東辦執行長洪宗楷、副執行長郭應義及許文獻都曾歷任民進黨黨職，甚至參選落選，請問這些人平常在做什麼？是真的有在服務鄉親，還是拿國家的資源跑選舉？
陳語倢指出，除了陳錦倫以外，中辦三位副執行長包含前北農總經理「高薪實習生」吳音寧，以及兩位代表民進黨參選多次議員落選的李貴富及蔡雅玲，而雲嘉南辦也是如此，執行長劉米山、副執行長李碧菁及陳怡帆也曾歷任過民進黨的黨公職，國家的資源可以這樣給派系坐地分贓嗎？行政院的聯合服務中心是民進黨的酬庸安養院嗎？
林子宇表示，黃國昌跟行政院索取這些聯合服務中心聘用執行長及副執行長的薪資，行政院竟然不敢直接回覆實際年薪，請問行政院院長卓榮泰，這是什麼國家機密嗎？而根據薪點換算，每一位執行長的年薪約132萬，副執行長年薪約119萬，真的拿公帑酬庸一點都不手軟。此外，原本擔任過台南柳營農會總幹事、農業部專委的陳右欣，僅是因為賴清德的推薦入黨、林俊憲的人馬，就年薪三級跳成約7、800萬的台肥總經理，只要「信賴」人生就開外掛？
台肥董事又有新變化! 公司重訊: 吳音寧「本人婉拒」續任法人董事
吳音寧台肥風波！謝龍介指「非賴清德風格」：將來凸槌也許就是「他」
吳音寧台肥董座飛了！黃國昌：酬庸招致人民唾棄 重創賴清德威信
