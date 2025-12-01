黃國昌子弟兵擠掉李有宜？白營群組爆禁談令

記者侯彩紅、蔡効儀／台北報導

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，外界推測可能與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年議員有關，民眾黨前秘書長謝立功感嘆「黨的溫度去哪了？」中央委員蔡壁如也呼籲應該要盡快端出協調機制。

民眾黨發言人李有宜無預警退黨，黨內部群組傳出禁談令。

民眾黨前發言人李有宜無預警退黨，事後還爆出對支持者群組下令不准談，爭議延燒，民眾黨前秘書長謝立功感嘆「黨的溫度去哪了？」

民眾黨前秘書長謝立功：「默默耕耘的人心中一定很不是味道，因為畢竟在三蘆地區，她（李有宜）前一次選舉，立委選舉其實是選得不錯，更重要的是，常有人說你選完就走了，她沒有走，她持續在耕耘。」

民眾黨立委林國成：「誰冷落誰，這一點，我想也沒有一個事實根據，但是我是覺得，任何一個好的同志離開台灣民眾黨，我們心裡面都覺得非常可惜。」

李有宜（圖）2024年代表民眾黨參選新北第二選區立委，拿下8萬多選票，票數位居第二名落選。

儘管林國成緩頰，黃國昌則低調回應，想求學就好好去求學，但民眾黨地方議員戰局恐怕還有未爆彈，包含汐止區有黃國昌區主任陳宇婕和民眾黨地方黨部任黃守仕，中永和同樣黃國昌人馬陳怡君、對上深耕多時的王如意，台中北屯議員還有四人競選，全都盼有公平初選機制。

民眾黨地方議員戰局恐怕還有未爆彈。

民眾黨中央委員蔡壁如：「遊戲規則要先訂好啊，我們選對會早就產生了，這些人怎麼沒有出來做一個溝通、做一個協調？這是我比較納悶，新北中和也是，就是上次選完還在地方深耕的，但是看起來他又有另外一個，這種事情在擴大之前，黨部發布一個協調的機制，我覺得這是當前黨部應該要做的。」

遭被指逼退李有宜的周曉芸發文喊冤。

李有宜被逼退爭議延燒一天，當事人之一的周曉芸發文喊冤，今年三月起就積極投入地方公共事務，只是相較李有宜上回選舉拿下8萬多票佳績，如今的寒心出走，恐怕也讓民眾黨茶壺風暴再延燒。

