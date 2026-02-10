黃國昌子弟兵民調落敗！民眾黨宣布複查結果：讓參選人思考後再答覆

記者楊士誼／台北報導

周曉芸民調複查結果出爐，民眾黨副秘書長謝泊泓表示，決議就是讓周、陳兩人有充分時間可以全盤思考後再提供答覆，再讓決策委員會做最後決定。（翻攝畫面／民眾黨提供）

民眾黨新北市第四選區（三重、蘆洲）議員初選民調中，黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸以些微差距敗給對手陳彥廷，並已申請複查。民眾黨今（10）日召開記者會宣布選舉決策委員會的決議，副秘書長謝泊泓表示，決議就是讓周、陳兩人有充分時間可以全盤思考後再提供答覆，再讓決策委員會做最後決定。

謝泊泓表示，選舉決策委員會針對三蘆地區民調邀請兩位擬參選人列席，並詳細說明民調過程與與出現的問題，兩人已充分理解並需要時間考慮後續要如何繼續進行，再做最後決定。至於黨中央給參選人多少時間回覆？他表示，後來決議讓兩人有充分時間可以全盤思考後再提供答覆，再讓決策委員會做最後決定。

中山大學教授、前立委張其祿則表示，有請執行民調的世新大學列席，並說明取樣與操作過程。謝泊泓則表示，世新則是花了蠻長的時間完整說明，候選人也有在現場一起聽取報告，也有讓候選人充分理解，因此作出前述結論。至於何時再開會？謝則表示，預計在年後大約一、兩周內召開。

