黃國昌子弟兵諷對手「家樂福上班」！她怒：服務過的客人比你的選民多

政治中心／黃韻璇報導

周曉芸被視為黃國昌子弟兵。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨新北市議員初選，被視為黃國昌人馬的周曉芸，在敗給對手陳彥廷後，於受訪時表示「沒人知道陳先生是誰」，更指對方「大學畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。對此，網紅徐小花就狠酸「人家服務過的客人比你服務過的選民還多」。

周曉芸空降三蘆選區後，高掛與黃國昌合體的看板，一度被外界視為占盡優勢。孰料，最終民調結果卻由「沒人認識」的陳彥廷勝出，然而引發爭議的是，事後周曉芸在接受訪問時，針對民眾黨初選，表示自己的對手陳彥廷是「沒人知道是誰」，並強調陳先生「畢業後找不到工作，在家樂福上班十年」。

民眾黨三蘆初選、黃國昌子弟兵周曉芸輸給對手（圖／翻攝自周曉芸臉書）

一番話引爆輿論撻伐，不少民眾砲轟，周曉芸公開對手的求職經歷與工作內容，根本是在揭露他人隱私，「這是要公審別人的意思嗎？」、「家樂福上班十年不可以參選新北市議員嗎？」、「憑什麼鄙視人家」、「輸不起就開始公審對手」。儘管周曉芸已表示提出複查，但風向仍未轉圜。

網紅徐小花就發文怒轟，「黃國昌四大金釵之一選輸就翻桌，民眾黨一直都輸不起，在家樂福上班怎麼了？人家服務過的客人比你服務過的選民還多欸？人家支援收銀、幫忙消費者推推車之類的，肯定比你國蔥跟四大金釵親力親為」。就有人開酸「中國籍陸配當立委可以，家樂福上班不行」，徐小花也酸「家樂福上班正正當當服務顧客怎麼了嗎？民眾黨有夠雙標」。

