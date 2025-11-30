黃國昌子弟兵遭小草出征！李有宜退黨掀內鬥疑雲 「是否脫黨參選」本人全說了

曾瞄準三重、蘆洲新北市議員選戰的民眾黨前發言人李有宜，今（30）日宣布退黨，有支持者因此出征黨主席黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸空降，對此李有宜表示，感謝民眾黨過去幾年的栽培，也感謝小草（民眾黨支持者）及三重、蘆洲、五股選民對她的支持，希望大家可以給所有有意參選的人空間和機會，相信大家都會選得很漂亮。

目前就讀台大政治系博士班的李有宜，今日下午在台大出面受訪表示，非常感謝之前選舉時三重、蘆洲、五股的朋友們對她的支持，因為現在她認為她在能力上有很多不足的地方，需要趕快回到學校把博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸遭質疑空降。（周曉芸提供）

李有宜表示，目前地方上還有很多朋友，若有活動邀約她還是會去，但大部分時間會專注在學校；至於2026年是否還有可能投入選戰，李有宜說，不排除任何可能性，但現階段所有焦點都會放在學術上。她2021年入學，現在已經4年了，修業年限是7年，若論文寫不出來，就可能沒有這個博士了。

對於是否與近日黨主席黃國昌在三重蘆洲掛上與周曉芸掛看板有關？李有宜說，沒有關係，這是她深思熟慮的決定。被問及若選對會安排初選是否會回鍋選舉，李有宜說，她已經不是黨員了，不多做評論。

至於之後是否可能加入國民黨或其他政黨，李有宜說，不排除任何可能性，但現階段不想想這麼多，先專注學業。李有宜也提到，今天有許多黨內前輩長官有打來致意、慰留，但她也說了，需要心無旁鶩做學業，所以就先暫時退出民眾黨。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

