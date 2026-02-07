政治中心／綜合報導

新北市長之戰，民進黨參選人蘇巧慧，一早頂著寒風，現身淡水拜票，同一時間，民眾黨參選人也忙著替小雞拜票，不過黃國昌自家子弟兵周曉芸，在本周的黨內議員初選，對決素人爆冷落敗，網紅四叉貓開酸，黃國昌可能是票房毒藥，近幾年仇恨值高造成輔選反效果。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，頂著寒風細雨，低溫下探14度，依舊來到淡水拜票，從市場頭走到市場尾，看得出蘇巧慧的高人氣，母雞帶小雞出動催票，同一時間，民眾黨參選人黃國昌，也現身新莊的菜市場掃街。

黃國昌子弟兵「周曉芸」初選落敗 四叉貓：票房毒藥

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）





帶著陳世軒，一攤攤拜票，黃國昌加大力道助陣小雞，不過之前才同框的子弟兵周曉芸，卻在本周的黨內初選，爆冷落敗。

一個多月前，同框周曉芸，舉辦耶誕活動，身為黃國昌四大金釵之一的周曉芸，當時被爆空降、逼退早在三蘆選區耕耘多年的黨發言人李有宜，最終心死退黨，但有主席加持的周曉芸初選也沒贏，竟敗給一個黨內都沒聽過的素人"陳彥廷"。

對於子弟兵初選未過，黃國昌說他也很驚訝。（圖／民視新聞）





黃國昌想出線新北市長，擔任母雞第一關，就輔選失利，想更上一層，恐怕還得拿出實力。

（民視新聞綜合報導）

