黃國昌子弟兵「擠掉李有宜」？小草不滿開轟周曉芸

民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警辭去發言人一職，同時強調退出民眾黨。雖然理由是要攻讀博士學位，但後續傳出民眾黨主席黃國昌似乎有意讓子弟兵「三蘆主任」周曉芸參選，兩人合照看板也已經在選區內擺出，才導致李有宜決定退黨。對此，有民眾黨支持者不滿到周曉芸臉書開嗆「空降」。





李有宜指出自己退黨是為了攻讀博士。（圖／民視新聞資料照）





李有宜今日指出，即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。她強調期盼早日學成畢業，再返回政壇為民服務；民眾黨則表示尊重其個人生涯規劃，已在第一時間表達關心，並祝福李有宜早日完成學業。不過弔詭的是，李有宜在2024年立委選舉中，其選區被視為藍白合示範區；雖然未能當選，但仍拿下8萬多張選票，獲得約四成得票率，具備一定民意基礎。在2026年地方議員選戰中，她似乎沒有被黨中央安排任何角色。

外針對李有宜退黨，外界解讀是黃國昌希望自家主任周曉芸（左）代表參選導致。（圖／民視新聞資料照）

後續傳出黃國昌有意推出自家三蘆區主任周曉芸參選議員，兩人10月也成立聯合服務處。不少小草得知此事後，便到周曉芸臉書開嗆：「恭喜妳成功逼走人了」、「結果民眾黨也少一位優秀的黨員李有宜，可惜」、「讚喔，空降的不用退黨」、「這次挺有宜，她真的很努力經營三蘆，黨以為臨時擺個西瓜，就能在三蘆當選喔」、「選不上的咖」、「妳連IG都是以金門命名，選三蘆？」「恭喜擠掉有宜」、「我是民眾黨支持者，同時也是黨員，但看到您空降三蘆選區之後，從來沒有跟原本在地經營已久的有宜有過公開的致意或討論，就這樣把人將經營很久的地區搶走，我覺得非常不應該。我們民眾黨不應該發生這種沒有度量也不盡人情的事情。希望您和國昌老師都能好好解釋，並且去找有宜做最後的挽留。民眾黨現在是嫌人才太多嗎？搞這樁爛事真的讓人很生氣！」

