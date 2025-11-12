黃國昌完成「北高360」存疑？四叉貓揪「早晚不同處」

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌日前在臉書表示，自己完成「北高360挑戰」，從八里騎到左營共360公里，對此，網紅「四叉貓」劉宇質疑他完成的真實性，先是質疑參加者都有在頭盔上貼編號、帽子後面綁帽尾帶，但黃國昌卻沒有，接著今天（12日）又發文表示自己特別花錢買了黃國昌的騎車追焦照，根據這些照片發現，黃國昌騎到天亮有把車燈拆下外，還全身換裝。





黃國昌完成「北高360」有疑點？四叉貓揪「早晚不同處」酸：全身大換裝

四叉貓特別花錢買下照片，點出黃國昌完成「北高360」疑點。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

四叉貓表示自己「斥資重金」花了2筆169元，買下2張黃國昌的騎車照，再跟路邊的野生攝影師購買一張黃國昌半夜騎車照，就是為了要幫他「闢謠」，由於有人質疑黃國昌為什麼半夜騎自行車，他的自行車不但沒裝大燈，而且是戴著墨鏡在騎車，四叉貓PO出2張照片諷刺表示，「事實證明，黃國昌騎到天亮後有把燈拆下來，他還會騎著騎著就全身大換裝，幫闢謠不用謝，但這張照片他花錢買的小草勿偷」。

針對民眾質疑，黃國昌痛批「太離譜了吧！」。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

四叉貓日前質疑，黃國昌參加自行車北高360活動，但從公開的照片來看，安全帽上沒有編號貼紙，安全帽後面也沒綁尾帶，質疑「是忘了綁忘了貼，還是忘了繳報名費所以沒拿到編號貼紙？」，針對質疑，黃國昌今天（12日）回應他是自主練習，沒有進協會的休息站、終點，他接著痛批「這真的太離譜了吧！怎麼會講出這種真的不曉得該怎麼形容的話，然後又沒有什麼人要對這種又可笑、又荒謬的指控來負責任」。

