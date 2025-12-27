黃國昌宣布參選新北市長 承諾「給我4年讓新北驕傲」

圖/民眾黨提供

台灣民眾黨主席黃國昌今(27)日正式宣布參選2026年新北市長，在「為新北應援×DO THE BEST」活動中承諾「給我4年時間，讓新北市驕傲」。現場齊聚1500名支持者，共同見證這歷史性的一刻。 黃國昌表示，自2023年11月加入台灣民眾黨以來，沒有辜負柯文哲主席的期待，更沒有辜負每一張選票。

他提到每次在立法院質詢時,「真的好想把那些事情拿在自己的手上做」，期盼從監督者成為執行者。「我不是一位夢想家而是執行者」，黃國昌承諾若當選，將讓新北市不再只是漂亮的地圖,而是為市民鋪平每條上班道路、點亮每盞回家的燈、讓人行道暢通無阻、讓孩童安心享用營養午餐。

他強調新北市不該只是台北市的衛星城市,而要成為市民生活的重心。黃國昌呼籲在國民黨執政16年後,「這一次給我4年時間,證明什麼是全力以赴」,要像柯文哲讓台北市民光榮一樣,讓新北市民感到驕傲。

圖說：前主席柯文哲到場應援發表演說。圖/民眾黨

創黨主席柯文哲出席應援時,肯定黃國昌願意「三個承擔」——承擔責罵和各種罵名、承擔團隊責任、在黨內艱難時刻勇敢承擔。柯文哲表示相信黃國昌的正直誠信,「不會因短期利益犧牲長期利益」,力薦黃國昌一定會為新北市帶來全新未來。

活動中,多位詐騙受害者、台鐵事故傷者及家屬現身感謝黃國昌過去的協助。im.B受害人林家輝表示,新北市需要敢對不公不義大聲說話的市長;普悠瑪事故家屬強調黃國昌「不是只在有鏡頭時才出現」,每場會議都陪在身邊。館長陳之漢也透過影片送上祝福,期盼持續凝聚力量讓台灣擺脫司法迫害。

圖說：現場聚集1500位支持者到場應援。 圖/民眾黨

