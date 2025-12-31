黃國昌宣布將出"個人寫真集"！資深媒體人"這樣說"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨主席黃國昌積極健身，今po出「健康挑戰完整紀錄片」，他透露從去年11月16日體重94.6公斤、體脂率31.9，經過柔術、重訓、腳踏車等運動，花1年時間變成77公斤，也即將推出個人寫真集，大秀好身材。

資深媒體人王時齊在《頭家來開講》節目中指出，今年最後一天看到這個紀錄片，黃國昌自己開心就好，「但這種花邊操作都無助於，政治上面的獲得選票」，民眾想知道的是，在你領導之下的民眾黨，明年是不是仍然是走小藍路線，讓國家的進步在哪裡，具體作為在哪裡，這才是黃國昌要去跟選民解釋的，王時齊問，你們藍白擋軍購真的合理嗎？臺灣真的很不需要海馬士火箭系統嗎？你們倒是講出個理由來服眾，這才能增加整個民眾黨乃至於黃國昌個人的說服力，王時齊痛批，而不是說「我有『大』肌肉，所以你們要投給我」，這就有點膚淺，黃國昌頂著一個康乃爾的博士，這樣的行為有一點low了。

