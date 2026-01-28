黃國昌宣布民眾黨新人事命令！柯文哲正式回歸 新工作內容曝光了

民眾黨主席黃國昌（右）今宣布主管人事命令，前黨主席柯文哲（左）擔任國家治理學院院長。（鏡報李智為攝）

民眾黨主席黃國昌今（28）日在中央委員會上，宣布新一波一級主管人事命令，前黨主席柯文哲擔任國家治理學院院長，黃國昌也強調，柯擔任院長具有指標性意義，將開辦「國政班」「候選人訓練課程」，強化民眾黨國政人才，還要擴大與社會連結，吸引更多有志之士加入，為台灣未來布局。

民眾黨今召開中央委員會，黃國昌布達新一波一級主管人事命令，包括創黨主席柯文哲為國家治理學院院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黨主席黃國昌兼任政策會主任委員、候任立委許忠信兼任政策會副主任委員。

其他人事調整，包含原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長；文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際事務部副主任廖偉宏代理主任；社會發展部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計畫大新竹示範區召集人。

黃國昌也強調，這次中央一級主管人事調整，主要是要強化黨中央整體戰力及相關分工，來因應2026年九合一地方選舉。黃國昌更提到，邀請柯文哲擔任國家治理學院院長具有指標性意義，「柯前主席常掛在嘴邊的一句話『眾人的智慧會超越個人的智慧』」，而這就是該學院2020年成立的理念，未來將全面開辦「國政班」「候選人訓練課程」，不僅強化民眾黨的國政人才，還要擴大與社會連結，吸引更多有志之士加入，為台灣未來布局。

