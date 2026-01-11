黃國昌宣布訪美傍晚率團出發 赴華府會談國防軍購、高關稅議題

民眾黨主席黃國昌今天宣布，下午將率團搭機訪美，與美國政府部門進行面對面會談。他表示，不管是台灣的國防軍購、高關稅議題，都是人民非常關切的事，有必要針對這兩個議題與美國政府面對面交換意見、傳遞人民想法，也能第一手獲得正確、可信賴的資訊，待14日返台後將再召開記者會說明。

民眾黨主席黃國昌11日宣布，下午將率團搭機訪美，與美國政府部門進行面對面會談。（中央社資料照）

台灣民眾黨今天中午發出採訪通知指出，黃國昌下午將率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民關注的國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

民眾黨指出，訪美團成員除黃國昌外，還有候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇，4人登機前將在機場出境大廳受訪，報告此行目的與安排。

黃國昌下午出席新北市後援會成立大會，他會前受訪時表示，其實對媒體來講或許有些突然，可是對他們來講一點都不突然，因為雙方聯繫、接洽這件事情已有一段時間，但基於對美方的尊重，所以今天才向大家報告。

黃國昌表示，不管是有關台灣的國防軍購或高關稅，都是人民非常關切的事，對人民的生活、產業以及在第一線冒險犯難的軍人，都產生相當大的衝擊；作為在野黨，非常努力想得到足夠資訊。

黃國昌說，作為負責任的在野黨，當執政者擺爛時，有責任撐起這個國家、讓國家向前走；在這樣的脈絡下，有必要針對民眾所關心的這兩個議題，與美國政府面對面交換意見、傳遞人民的想法，也能第一手獲得正確、可信賴的資訊。

黃國昌也提到，很多細節其實不是他不願意報告，昨天下午經AIT、美國相關單位多方確認，基於尊重對方，很多細節沒辦法做太多說明。等到14日從美國回來後，早上回到台北再召開記者會說明。

媒體追問，美方是否會關切在野黨對軍購案、1.25兆國防特別條例的態度。黃國昌回應，「我想美方一直都很關切，不管我們去不去，他們應該都很關切」。