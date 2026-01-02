黃國昌寫真集大露肌肉！波特王「秀六塊腹肌」宣戰：制衡黃嫌之亂

政治中心／黃韻璇報導

民眾黨主席黃國昌近期秀出健身成果，宣布推出寫真集，還自信說應該不會輸給新北消防猛男，上個月31日還在臉書上發布《明年，繼續練》影片，秀出好身材。對此，網紅「波特王」也PO出自己的肌肉照迎戰黃國昌。

黃國昌近日在臉書上發出《明年，繼續練》影片，並於內文中寫道，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了。這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是「做，就對了」。

廣告 廣告

黃國昌表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有教練天使耐心魔鬼手段，以及紀錄他體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴他能夠持續的「收工，明天再練」。這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，「Do the best」。

波特王「秀六塊腹肌」宣戰。（圖／翻攝自波特王Threads）

網紅「波特王」跨年當天也在Threads發出自己健身照，表示「2025最後一天，呼籲各位健美好手，出面制衡黃嫌之亂，拯救脆上風景」，從波特王PO出的照片可以看到，他只穿著一條灰色棉短褲，露出六塊腹肌，展示好身材。

許多網友也紛紛PO出自己肌肉照，瑩真律師則在下方留言笑稱，「謝謝大家端正網路風氣」，不過也有人認為「人家成果顯著，值得尊敬」、「這沒有什麼好制衡，老師就是一個平凡人減脂成功，我相信大家有在健身的人，都知道這個過程，沒必要去酸」。

更多三立新聞網報導

小草酸沒資格評黃國昌健身！四叉貓一句「邏輯碾壓」嗆爆 萬人嗨翻

黃國昌到新北升旗！侯友宜喊「想參與都歡迎」 劉和然也在場互動曝光

出寫真集秀肌肉被質疑靠藥物 黃國昌扯民進黨：側翼酸言酸語不用放心上

賴清德轟藍白提彈劾浪費時間！黃國昌嗆：要不要為大罷免浪費一整年道歉

